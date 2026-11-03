Покоління зумерів. Фото ілюстративне: Reuters

Британський словник Collins назвав словом 2026 року "моггінг" (mogging) — це популярний серед молоді інтернет-термін, що означає перевагу над іншими людьми. Частота використання слова за рік зросла на 210%, а саме слово вийшло за межі інтернет-спільнот і стало частиною повсякденного спілкування поколінь Z та Альфа.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Collins Dictionary.

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Що означає моггінг і звідки походить слово

Термін "моггінг" використовують, коли людина настільки перевершує інших зовнішністю, впевненістю, харизмою чи статусом, що вони виглядають менш привабливими або успішними на її тлі.

Спочатку слово пов'язували з абревіатурою AMOG — Alpha Male of the Group, що перекладається як "альфа-самець групи". Приблизно у 2016 році воно поширилося серед бодибілдерів, де позначало фізично найсильнішого чоловіка.

Згодом термін перейняли користувачі соціальних мереж. Тепер ним можна описати не лише зовнішність, а й вдалий образ, досягнення, фотографію чи навіть перевагу однієї відеогри над іншою.

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Керівний директор Collins Алекс Бікрофт пояснив, що популярність моггінгу демонструє вплив молодих поколінь на розвиток мови.

"Кожне покоління залишає свій слід у мові", — зазначив Бікрофт.

За словами Бікрофта, представники поколінь Z та Альфа перетворили слово на жартівливий сленг, який часто використовують з іронією.

До переліку найпомітніших слів 2026 року також увійшли ghost jobs — вакансії, які роботодавці публікують без наміру наймати працівників, та friendslop — малобюджетні незалежні відеоігри для спільного проходження з друзями.

Серед інших термінів — carspreading, що описує тенденцію виробників випускати дедалі більші автомобілі, та P(doom) — оцінка ймовірності катастрофічних наслідків розвитку штучного інтелекту.

Зазначимо, що для визначення слова року фахівці Collins аналізують мовну базу обсягом 27 мільярдів слів, зокрема матеріали із соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Німеччині зумери вийшли на протести проти політики канцлера Фрідріха Мерца. Акції охопили понад 30 міст, а в Берліні зібрали близько п'яти тисяч людей. Демонстранти вимагали доступнішої освіти, соціального захисту та скорочення військових витрат.

Також Новини.LIVE писав, що серед зумерів набирає популярності кар'єрний мінімалізм. Молоді працівники дедалі частіше обирають стабільний заробіток замість керівних посад. За дослідженням Glassdoor, 68% представників покоління Z готові відмовитися від підвищення.