Какое слово 2024 года в Украине

Человек держит книгу. Фото: Четвертая власть

По версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мислово", слово года в Украине — "бусификация". Этот иронический неологизм описывает ситуации, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК) забирают мужчин призывного возраста с улиц в микроавтобусы (в частности Volkswagen или Mercedes) для доставки в военкоматы.

Об этом сообщили на сайте проекта в понедельник, 6 января.

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Походження термина "бусификация"

Он образован от слова "бус" (в значении минивэнов или микроавтобусов) и суффикса "-фикация"*, что означает процесс или преобразование. Термин появился во время всеобщей мобилизации, вызванной российским вторжением.

Другие кандидаты на слово года:

1. "СЗЧ" (самовольное оставление части): распространенная проблема из-за мобилизации, неэффективности управления войсками и самой "бусификации".

2. "Курская операция": самая успешная военная операция Украины, которая стала выдающимся событием 2024 года.

3. "Втома": символ истощения украинцев из-за войны.

4. "Переговоры2: стремление к перемирию из-за усталости от затяжной войны.

5. "МСЭК" (медико-социальная экспертная комиссия): символ коррупционных скандалов, связанных с медицинскими осмотрами.

6. "Популизм": через введение социальных программ и обсуждение выборов.

7. "Магура": морской дрон, изменивший баланс сил в Черном море.

8. "Лалохезия": использование ненормативной лексики для снятия стресса, особенно во время войны.

9. "Квадроберы": новая детская субкультура, которая привлекла внимание украинцев в 2024 году.

Напомним, Кембриджский словарь объявил слово "hallucinate" (галлюцинировать) словом 2023 года.

Этому термину было придано дополнительное значение, связанное с технологией искусственного интеллекта.