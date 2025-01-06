Яке слово 2024 року в Україні

Людина тримає книгу. Фото: depositphotos

За версією Словника сучасної української мови та сленгу "Мислово", слово року в Україні — "бусифікація". Цей іронічний неологізм описує ситуації, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) забирають чоловіків призовного віку з вулиць у мікроавтобуси (зокрема Volkswagen чи Mercedes) для доставляння до військкоматів.

Про це повідомили на сайті проєкту в понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Походження терміна "бусифікація"

Він утворений від слова "бус" (у значенні мінівенів чи мікроавтобусів) та суфікса "-фікація"*, що означає процес або перетворення. Термін з'явився під час загальної мобілізації, викликаної російським вторгненням.

Інші кандидати на слово року

1. "СЗЧ" (самовільне залишення частини): поширена проблема через мобілізацію, неефективність управління військами та саму "бусифікацію".

2. "Курська операція": найуспішніша військова операція України, яка стала визначною подією 2024 року.

3. "Втома": символ виснаження українців через війну.

4. "Переговори": прагнення до перемир’я через втому від затяжної війни.

5. "МСЕК" (медико-соціальна експертна комісія): символ корупційних скандалів, пов'язаних із медичними оглядами.

6. "Популізм": через запровадження соціальних програм та обговорення виборів.

7. "Магура": морський дрон, що змінив баланс сил у Чорному морі.

8. Лалохезія: використання ненормативної лексики для зняття стресу, особливо під час війни.

9. "Квадробери": нова дитяча субкультура, яка привернула увагу українців у 2024 році.

Нагадаємо, Кембриджський словник оголосив слово hallucinate (галюцинувати) словом 2023 року.

Цьому терміну було надано додаткове значення, пов’язане з технологією штучного інтелекту.