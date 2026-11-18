Люди обіймаються. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Кембриджський словник обрав словом 2026 року англійське "human", що перекладається як "людина" або "людський". Такий вибір пов'язаний із глобальними дискусіями про людську сутність в епоху стрімкого розвитку штучного інтелекту. Укладачі звернули увагу на технології, які змінюють уявлення про відмінності між людиною та машиною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Чому Кембриджський словник обрав слово human

У Кембриджському словнику пояснили значення слова "human" як характеристику людини, якій притаманні певні якості, вади та почуття. Його визначення звучить так: "той, кому властиві людські якості, вади та почуття, на відміну від богів, тварин або машин".

Пояснюючи свій вибір, укладачі зазначили, що цей рік минув під знаком глобальних дискусій про людську сутність. На їхню думку, розвиток технологій дедалі більше розмиває межу між людиною та машиною.

Окремо у словнику звернули увагу на поширення технології дипфейків. Вона дає змогу за допомогою штучного інтелекту імітувати зовнішність і голос людей.

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Лексикограф Кембриджського словника Колін Макінтош наголосив, що розвиток штучного інтелекту впливає на саме розуміння людської сутності. Він пояснив, як змінюється вживання слова "людина" та чому воно набуває особливого значення в контексті протиставлення людського і штучного:

"Традиційно визначення слова "людина" відрізняло нас від богів, тварин, а останнім часом — і від машин. Нещодавнє поширення таких словосполучень, як "створене людиною", підкреслює, що це слово тепер використовують для позначення творів або якостей людей на противагу штучному інтелекту. Саме цей відроджений інтерес до ідеї людської сутності став відображенням духу часу".

Які нові слова додали до Кембриджського словника

Окрім слова року, Кембриджський словник відзначив нові слова та поняття, які додали до нього цього року. Одне з них — "air jail", що перекладається як "повітряна в'язниця".

Цей термін означає метод дресування тварин, зокрема собак. Йдеться про випадки, коли через агресивну або іншу небажану поведінку тварину на певний час підіймають над землею.

До словника також увійшло словосполучення "aura farming". Воно описує діяльність, спрямовану на демонстрацію особистих якостей, які інші люди вважають привабливими та цікавими.

Ще один новий термін — "looksmaxxing". Він означає прагнення зробити свою зовнішність якомога привабливішою. Це поняття поширюється в соціальних мережах, зокрема серед молодих чоловіків.

Скриншот повідомлення Кембриджського словника/Facebook

Новини.LIVE писали, що британський словник Collins назвав словом 2026 року "моггінг" (mogging) — молодіжний сленг, що означає перевагу над іншими за зовнішністю, харизмою, впевненістю чи статусом. За рік частота його використання зросла на 210%, а сам термін поширився за межі інтернету серед поколінь Z та Альфа. До переліку помітних слів року також увійшли ghost jobs, friendslop, carspreading та P(doom).

Новини.LIVE інформували, що за версією словника "Мислово", словом 2024 року в Україні стала "бусифікація" — іронічний термін на позначення примусового доправлення чоловіків призовного віку до ТЦК мікроавтобусами. Він виник під час загальної мобілізації після початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед інших претендентів на звання були "СЗЧ", "Курська операція", "втома", "переговори", "МСЕК", "популізм", "Магура", "лалохезія" та "квадробери".