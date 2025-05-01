Россия не выиграет войну против Украины, заявил Келлог

Кот Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что Российская Федерация не выиграет войну против Украины. В частности, за последние полтора нет никаких значительных успехов.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

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"Россия не выиграет эту войну. За полтора года Россия не достигла никаких значительных успехов. Они не захватили Киев, столицу. Не продвинулись на запад от Днепра - главного препятствия. Одессу тоже не взяли. Потеряли сотни тысяч человек, а по сути ничего не получили. Продвигаются на метры, не на километры. Украинцы воюют на своей земле. Они бьются отчаянно", — сказал он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будут новые дипломатические переговоры. Он подчеркнул, что главными приоритетом является безопасность.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, к украинская сторона готова к переговорам с РФ в любом формате.