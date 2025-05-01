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Келлог заявив, що Росія не виграє війну проти України

1 травня 2025 04:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія не виграє війну проти України, заявив Келлог
Кіт Келлог. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що Російська Федерація не виграє війну проти України. Зокрема, за останніх півтора немає жодних значних успіхів.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Росія не виграє цю війну. За півтора року Росія не досягла жодних значних успіхів. Вони не захопили Київ, столицю. Не просунулись на захід від Дніпра — головної перешкоди. Одесу теж не взяли. Втратили сотні тисяч чоловік, а по суті нічого не здобули. Просуваються на метри, не на кілометри. Українці воюють на своїй землі. Вони б'ються відчайдушно", — сказав він.

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Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть нові дипломатичні переговори. Він наголосив, що головними пріоритетом є безпека.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, до українська сторона готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі.

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