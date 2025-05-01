Росія не виграє війну проти України, заявив Келлог

Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що Російська Федерація не виграє війну проти України. Зокрема, за останніх півтора немає жодних значних успіхів.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

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Чому Келлог вважає, що РФ не виграє

"Росія не виграє цю війну. За півтора року Росія не досягла жодних значних успіхів. Вони не захопили Київ, столицю. Не просунулись на захід від Дніпра — головної перешкоди. Одесу теж не взяли. Втратили сотні тисяч чоловік, а по суті нічого не здобули. Просуваються на метри, не на кілометри. Українці воюють на своїй землі. Вони б'ються відчайдушно", — сказав він.

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Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть нові дипломатичні переговори. Він наголосив, що головними пріоритетом є безпека.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, до українська сторона готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі.

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