Кэллог раскритиковал Медведева за слова о Третьей мировой

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев. Фото: росСМИ

Специальный представитель президента США Кит Келлог жестко раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который допустил вероятность Третьей мировой войны. Американский дипломат назвал подобную риторику безответственной.

Об этом Кит Келлог написал в социальной сети Х.

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Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, что Путин якобы играет с огнем и с Россией могут произойти "реально плохие вещи".

"Относительно слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает! " — написал Медведев в соцсети X.

Келлог отметил, что нагнетание страха перед мировым конфликтом является неприемлемым.

"Распространение страха перед глобальной войной — это досадный и безответственный шаг со стороны Медведева", — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что подобные заявления только вредят дипломатическим усилиям и подрывают стабильность в мире.

Сообщение Кэллога. Фото: скриншот

Келлог также сообщил, что президент США Дональд Трамп продолжает работать над прекращением войны в Украине и спасением жизней. По его словам, Вашингтон уже получил предложения Киева по условиям мира и ожидает аналогичный документ от Москвы.

Американский представитель призвал российское руководство к немедленному прекращению огня и переходу к конструктивному диалогу.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что благодаря его содействию с Россией еще не произошли "очень плохие вещи".

Добавим, что в КНДР обвинили США в провокации ядерной войны, в частности, их смутил проект "Золотой купол".