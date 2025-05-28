Келлог розкритикував Медведєва за слова про Третю світову

Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв. Фото: росЗМІ

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог жорстко розкритикував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який допустив ймовірність Третьої світової війни. Американський дипломат назвав подібну риторику безвідповідальною.

Про це Кіт Келлог написав в соціальній мережі Х.

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Дмитро Медведєв відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, що Путін нібито грає з вогнем та з Росією можуть статися "реально погані речі".

"Щодо слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "дійсно погані речі". Я знаю лише одну дійсно погану річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!" — написав Медведєв у соцмережі X.

Келлог зауважив, що нагнітання страху перед світовим конфліктом є неприйнятним.

"Поширення страху перед глобальною війною — це прикрий та безвідповідальний крок з боку Медведєва", — сказав Келлог.

Він наголосив, що подібні заяви лише шкодять дипломатичним зусиллям і підривають стабільність у світі.

Повідомлення Келлога. Фото: скриншот

Келлог також повідомив, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни в Україні та врятуванням життів. За його словами, Вашингтон уже отримав пропозиції Києва щодо умов миру й очікує на аналогічний документ від Москви.

Американський представник закликав російське керівництво до негайного припинення вогню та переходу до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що завдяки його сприянню з Росією ще не сталися "дуже погані речі".

Додамо, що в КНДР звинуватили США у провокації ядерної війни, зокрема, їх збентежив проєкт "Золотий купол".