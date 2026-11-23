Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Reuters

Россия ускоряет производство баллистических ракет и усиливает обстрелы Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине. По его словам, только за октябрь российские войска выпустили по Украине 153 баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Business Insider.

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Россия усиливает ракетные удары по Украине

Министр подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать мирных жителей и важные объекты.

"Каждые пять часов враг выпускает одну баллистическую ракету и продолжает ускорять этот темп. Главными целями России являются гражданское население и гражданская инфраструктура", — заявил Хмара.

Он добавил, что РФ "методично" разрушает украинскую энергетику.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на октябрь Россия имела в запасах до 700 баллистических ракет и тысячи крылатых.

Ранее разведка оценивала производственные возможности РФ в 110 баллистических ракет в месяц. Это примерно одна ракета каждые шесть с половиной часов.

В частности, российские предприятия производят ракеты 9М723 для комплексов "Искандер-М" и РМ-48У, которые запускаются с систем С-400. По оценке ГУР, последние составляют более половины российских запасов баллистических ракет.

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Хмара сообщил, что за последние месяцы украинские военные поразили 16 российских комплексов "Искандер" и С-400.

"Мы также будем работать над тем, чтобы снизить способность России производить оружие. Именно поэтому предприятия оборонной промышленности противника входят в число наших целей", — сказал министр.

В то же время сбивать баллистические ракеты сложно из-за их высокой скорости на завершающем этапе полета. Поэтому Украине требуется больше ракет-перехватчиков, в частности американских PAC-3 для систем Patriot.

По словам Хмары, Киев предложил партнерам новый механизм поставок. Союзники могли бы передать Украине ракеты из своих запасов, а впоследствии получить новые по контрактам, которые уже заключила Украина.

"Это позволит нам быстрее получить необходимые средства", — пояснил глава Минобороны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия модернизировала баллистические ракеты "Искандер". Новые системы наведения позволяют им поражать цели с точностью до нескольких метров и изменять траекторию в конце полета.

Также мы сообщали о том, что экономист Андрей Длигач оценил эффективность украинской ПВО. По его словам, защитники неба перехватывают около 90% дронов Shahed, более 60% реактивных беспилотников, но лишь 7% баллистических ракет.