Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Reuters

Росія прискорює виробництво балістичних ракет і посилює обстріли України. Про це розповів міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні. За його словами, лише за жовтень російські війська випустили по Україні 153 балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Business Insider.

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Росія посилює ракетні удари по Україні

Міністр наголосив, що російські війська продовжують атакувати мирних жителів та важливі об'єкти.

"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", — заявив Хмара.

Він додав, що РФ "методично" руйнує українську енергетику.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на жовтень Росія мала у запасах до 700 балістичних ракет і тисячі крилатих.

Раніше розвідка оцінювала виробничі можливості РФ у 110 балістичних ракет на місяць. Це приблизно одна ракета кожні шість із половиною годин.

Зокрема, російські підприємства виготовляють ракети 9М723 для комплексів "Іскандер-М" та РМ-48У, які запускають із систем С-400. За оцінкою ГУР, останні становлять понад половину російських запасів балістичних ракет.

Як Україна протидіє російській балістиці

Хмара повідомив, що протягом останніх місяців українські військові уразили 16 російських комплексів "Іскандер" і С-400.

"Ми також працюватимемо над тим, щоб зменшити здатність Росії виробляти зброю. Саме тому підприємства оборонної промисловості ворога є серед наших цілей", — сказав міністр.

Водночас збивати балістичні ракети складно через їхню високу швидкість на завершальному етапі польоту. Тому Україна потребує більше ракет-перехоплювачів, зокрема американських PAC-3 для систем Patriot.

За словами Хмари, Київ запропонував партнерам новий механізм постачання. Союзники могли б передати Україні ракети зі своїх запасів, а згодом отримати нові за контрактами, які вже уклала Україна.

"Це дозволить нам швидше отримати необхідні засоби", — пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер". Нові системи наведення дозволяють їм влучати в цілі з точністю до кількох метрів і змінювати траєкторію наприкінці польоту.

Також ми інформували про те, що економіст Андрій Длігач оцінив ефективність української ППО. За його словами, захисники неба перехоплюють близько 90% дронів Shahed, понад 60% реактивних безпілотників, але лише 7% балістичних ракет.