Кожні п'ять годин Росія виготовляє одну балістичну ракету: Хмара
Росія прискорює виробництво балістичних ракет і посилює обстріли України. Про це розповів міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні. За його словами, лише за жовтень російські війська випустили по Україні 153 балістичні ракети.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Business Insider.
Росія посилює ракетні удари по Україні
Міністр наголосив, що російські війська продовжують атакувати мирних жителів та важливі об'єкти.
"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", — заявив Хмара.
Він додав, що РФ "методично" руйнує українську енергетику.
Скільки балістичних ракет має Росія
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на жовтень Росія мала у запасах до 700 балістичних ракет і тисячі крилатих.
Раніше розвідка оцінювала виробничі можливості РФ у 110 балістичних ракет на місяць. Це приблизно одна ракета кожні шість із половиною годин.
Зокрема, російські підприємства виготовляють ракети 9М723 для комплексів "Іскандер-М" та РМ-48У, які запускають із систем С-400. За оцінкою ГУР, останні становлять понад половину російських запасів балістичних ракет.
Як Україна протидіє російській балістиці
Хмара повідомив, що протягом останніх місяців українські військові уразили 16 російських комплексів "Іскандер" і С-400.
"Ми також працюватимемо над тим, щоб зменшити здатність Росії виробляти зброю. Саме тому підприємства оборонної промисловості ворога є серед наших цілей", — сказав міністр.
Водночас збивати балістичні ракети складно через їхню високу швидкість на завершальному етапі польоту. Тому Україна потребує більше ракет-перехоплювачів, зокрема американських PAC-3 для систем Patriot.
За словами Хмари, Київ запропонував партнерам новий механізм постачання. Союзники могли б передати Україні ракети зі своїх запасів, а згодом отримати нові за контрактами, які вже уклала Україна.
"Це дозволить нам швидше отримати необхідні засоби", — пояснив глава Міноборони.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер". Нові системи наведення дозволяють їм влучати в цілі з точністю до кількох метрів і змінювати траєкторію наприкінці польоту.
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