Пограничники РФ устроили провокацию возле Эстонии — запустили катер с флагом ЧВК Вагнер

Российский катер на границе с Эстонией. Фото: Кадр из видео

Российские оккупанты пытались создать очередную провокацию возле территории Эстонии. Они запустили по реке Нарва катер охраны, на котором был флаг ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает МИД Эстонии в соцсети X.

Что известно о провокации оккупантов РФ

Россияне устроили свою провокацию на границе между Эстонией и Ленинградской областью. Катер пограничников "Береговой охраны" рыскал туда сюда.

В МИД Эстонии отметили, что эта ситуация выглядит так, будто бы печально известное ЧВК "Вагнер" уже захватило и контролирует пограничников РФ.

""Вагнер" снова движется на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они уже аннексировали российских пограничников. Кто знает... МИД РФ?", — говорится в сообщении МИД Эстонии.

Напомним, в ЕС обещают жестко ответить усилением санкций, если Беларусь не прекратит свои провокации с воздушными шарами. Так заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Также мы сообщали, что в Эстонии недалеко от границы с РФ нашли 250-килограммовую авиационную бомбу. Ее обезвредили взрывотехники.