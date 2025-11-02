Прикордонники РФ влаштували провокацію біля Естонії — запустили катер з прапором ПВК Вагнер

Російський катер на кордоні з Естонією. Фото: Кадр з відео

Російські окупанти намагались створити чергову провокацію біля території Естонії. Вони запустили по річці Нарва катер охорони, на якому був прапор ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє МЗС Естонії у соцмережі X.

Що відомо про провокацію окупантів РФ

Росіяни влаштували свою провокацію на кордоні між Естонією та Ленінградською областю. Катер прикордонників "Берегової охорони" нишпорив туди сюди.

У МЗС Естонії зазначили, що ця ситуація виглядає так, нібито сумнозвісне ПВК "Вагнер" вже захопило та контролює прикордонників РФ.

""Вагнер" знову рухається на Москву, чи цього разу починає з Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони вже анексували російських прикордонників. Хто знає… МЗС РФ?", — зазначено у повідомлені МЗС Естонії.

Нагадаємо, у ЄС обіцяють жорстко відповісти посиленням санкцій, якщо Білорусь не припинить свої провокації з повітряними кулями. Так заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Також ми повідомляли, що в Естонії неподалік кордону з РФ знайшли 250-кілограмову авіаційну бомбу. Її знешкодили вибухотехніки.