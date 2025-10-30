Кая Каллас пригрозила Білорусі санкціями — все через провокації з повітряними кулями

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

Представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас застерегла Білорусь можливістю запровадження додаткових санкцій у зв'язку з інцидентами, пов'язаними з польотом повітряних куль у повітряному просторі Литви. ЄС вже ввів санкції проти білоруського режиму і готовий вжити додаткових заходів у разі продовження подібних дій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Реклама

Читайте також:

Яку небезпеку несуть кулі з Білорусі

Голова дипломатії ЄС зазначила, що білоруські повітряні кулі призвели до порушення повітряного руху, фінансових втрат для мандрівників та аеропортів, а також створили загрозу для цивільної авіації.

У своєму виступі пані Каллас підкреслила непохитну позицію Європейського Союзу щодо недопущення будь-яких провокацій щодо його членів. Вона наголосила, що ЄС вже ввів санкції проти білоруського режиму і готовий вжити додаткових заходів у разі продовження подібних дій.

Висока представниця ЄС висловила повну солідарність з Литвою та іншими країнами ЄС, які стали об'єктом гібридних атак з боку Білорусі.

Як відомо, лише в жовтні литовські прикордонники перехопили 65 повітряних куль із контрабандою з Білорусі, а також п'ять безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, днями міжнародний аеропорт Вільнюса вкотре був закритий. Обмеження польотів запровадили третій день поспіль і вже вчетверте за тиждень.

Також ми писали, що у вересні літак президента Литви Гітанаса Науседи якийсь час не міг приземлитися і кружляв над містом через невідомий дрон.