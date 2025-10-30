Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Будуть кулі, будуть і санкції — Кая Каллас застерегла Білорусь

Будуть кулі, будуть і санкції — Кая Каллас застерегла Білорусь

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 02:11
Оновлено: 01:10
Кая Каллас пригрозила Білорусі санкціями — все через провокації з повітряними кулями
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: Reuters

Представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас застерегла Білорусь можливістю запровадження додаткових санкцій у зв'язку з інцидентами, пов'язаними з польотом повітряних куль у повітряному просторі Литви. ЄС вже ввів санкції проти білоруського режиму і готовий вжити додаткових заходів у разі продовження подібних дій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Реклама
Читайте також:

Яку небезпеку несуть кулі з Білорусі

Голова дипломатії ЄС зазначила, що білоруські повітряні кулі призвели до порушення повітряного руху, фінансових втрат для мандрівників та аеропортів, а також створили загрозу для цивільної авіації.

У своєму виступі пані Каллас підкреслила непохитну позицію Європейського Союзу щодо недопущення будь-яких провокацій щодо його членів. Вона наголосила, що ЄС вже ввів санкції проти білоруського режиму і готовий вжити додаткових заходів у разі продовження подібних дій.  

Висока представниця ЄС висловила повну солідарність з Литвою та іншими країнами ЄС, які стали об'єктом гібридних атак з боку Білорусі.

Як відомо, лише в жовтні литовські прикордонники перехопили 65 повітряних куль із контрабандою з Білорусі, а також п'ять безпілотних літальних апаратів. 

Нагадаємо, днями міжнародний аеропорт Вільнюса вкотре був закритий. Обмеження польотів запровадили третій день поспіль і вже вчетверте за тиждень.

Також ми писали, що у вересні літак президента Литви Гітанаса Науседи якийсь час не міг приземлитися і кружляв над містом через невідомий дрон.

Європейський союз санкції провокація Білорусь Кая Каллас
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації