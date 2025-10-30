Кая Каллас пригрозила Беларуси санкциями — все из-за провокаций с воздушными шарами

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: Reuters

Представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас предостерегла Беларусь возможностью введения дополнительных санкций в связи с инцидентами, связанными с полетом воздушных шаров в воздушном пространстве Литвы. ЕС уже ввел санкции против белорусского режима и готов принять дополнительные меры в случае продолжения подобных действий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава дипломатии ЕС отметила, что белорусские воздушные шары привели к нарушению воздушного движения, финансовым потерям для путешественников и аэропортов, а также создали угрозу для гражданской авиации.

В своем выступлении госпожа Каллас подчеркнула непоколебимую позицию Европейского Союза по недопущению любых провокаций в отношении его членов. Она подчеркнула, что ЕС уже ввел санкции против белорусского режима и готов принять дополнительные меры в случае продолжения подобных действий.

Высокая представительница ЕС выразила полную солидарность с Литвой и другими странами ЕС, которые стали объектом гибридных атак со стороны Беларуси.

Как известно, только в октябре литовские пограничники перехватили 65 воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, а также пять беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, на днях международный аэропорт Вильнюса в очередной раз был закрыт. Ограничения полетов ввели третий день подряд и уже в четвертый раз за неделю.

Также мы писали, что в сентябре самолет президента Литвы Гитанаса Науседы какое-то время не мог приземлиться и кружил над городом из-за неизвестного дрона.