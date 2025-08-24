Видео
Карни сделал заявление о канадских военных на территории Украины

Дата публикации 24 августа 2025 17:43
Премьер Канады Карни сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Марк Карни. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Канады Марк Карни не подтвердил, что военные его страны будут находиться в Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, есть другие виды помощи, которые Канада готова оказать.

Об этом Марк Карни сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Гарантии безопасности Украине

"Мы понимаем в Канаде, что не очень реалистично, что только такие гарантии безопасности будут для Украины реалистичными. Мы понимаем, что надо развивать Вооруженные силы Украины и надо их поддержать", — заявил Карни.

По его словам, члены "Коалиции желающих" сейчас сотрудничают с Соединенными Штатами Америки. Премьер Канады отметил, что нужно делать все, чтобы сдерживать российскую агрессию.

"Надо обязательно поддерживать ВСУ. Это необычная армия, много очень мужественных людей, но равновесия не существует и никогда не существовало между Украиной и Россией, поэтому надо усилить ВСУ с гарантиями безопасности, "Коалицией желающих". Также мы надеемся, что США будут усиливать", — добавил Карни.

Напомним, премьер Канады заявил, что Москва не может решать гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Карни сообщил, что его страна передаст Украине около 1,5 млрд долларов США на вооружение.

