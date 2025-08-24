Премʼєр Канади Карні зробив заяву про гарантії безпеки для України

Марк Карні. Фото: кадр з відео

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні не підтвердив, що військові його країни будуть перебувати в Україні у межах гарантій безпеки. За його словами, є інші види допомоги, які Канада готова надати.

Про це Марк Карні сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві у неділю, 24 серпня.

"Ми розуміємо в Канаді, що не дуже реалістично, що лише такі гарантії безпеки будуть для України реалістичними. Ми розуміємо, що треба розвивати Збройні сили України і треба їх підтримати", — заявив Карні.

За його словами, члени "Коаліції охочих" наразі співпрацюють зі Сполученими Штатами Америки. Премʼєр Канади зауважив, що потрібно робити все, щоб стримувати російську агресію.

"Треба обовʼязково підтримувати ЗСУ. Це незвичайна армія, багато дуже мужніх людей, але рівноваги не існує та ніколи не існувало між Україною і Росією, тому треба посилити ЗСУ з гарантіями безпеки, "Коаліцією охочих". Також ми сподіваємося, що США будуть посилювати", — додав Карні.

Нагадаємо, премʼєр Канади заявив, що Москва не може вирішувати гарантії безпеки для України.

Крім того, Карні повідомив, що його країна передасть Україні близько 1,5 млрд доларів США на озброєння.