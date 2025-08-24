Відео
Головна Новини дня Гарантії безпеки для України — прем’єр Канади зробив заяву

Гарантії безпеки для України — прем’єр Канади зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 17:29
Марк Карні назвав основу гарантій безпеки для України — це сильні ЗСУ
Марк Карні. Фото: кадр із відео

Росія не може вирішувати, які гарантії безпеки отримає Україна. Це питання буде вирішувати лише Україна та її союзники.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції з Володимиром Зеленським, передає журналіст Новини.LIVE.

Карні назвав основу гарантій безпеки — це сильні ЗСУ

"Будуть гарантії під час тривалого припинення вогню. Це урок "Мінську", який ми винесли, урок 2014 року", — сказав він.

Крім того, Карні не виключив присутність іноземних військових в Україні, а також пообіцяв надати підтримку та подякував президенту США Дональду Трампу за готовність долучитися до гарантій безпеки.

Прем’єр Канади наголосив, що основою гарантій безпеки — є сильні ЗСУ. Проте не виключається присутність на території України військ "коаліції охочих".

"ЗСУ мають бути сильними. Дуже важливо, щоб були операції по збільшенню спроможностей захистити країну. Вже зараз є 45 тисяч солдатів, які були підготовлені Канадою. І ми будемо посилювати цей процес", — каже він.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте пояснив, які мають бути гарантії безпеки для України. За його словами, вони мають застерігати Путіна від нападу будь-коли.

Водночас Володимир Зеленський відреагував на те, що гарантій безпеки вимагає Росія. Він не розуміє, навіщо вони їй, адже саме РФ є країною-агресором. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
