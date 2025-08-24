Видео
Гарантии безопасности для Украины — заявление премьера Канады

Дата публикации 24 августа 2025 17:29
Марк Карни назвал основу гарантий безопасности для Украины - это сильные ВСУ
Марк Карни. Фото: кадр из видео

Россия не может решать, какие гарантии безопасности получит Украина. Этот вопрос будет решать только Украина и ее союзники.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает журналист Новини.LIVE.

Карни назвал основу гарантий безопасности — это сильные ВСУ

"Будут гарантии во время длительного прекращения огня. Это урок "Минска", который мы вынесли, урок 2014 года", — сказал он.

Кроме того, Карни не исключил присутствие иностранных военных в Украине, а также пообещал оказать поддержку и поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность присоединиться к гарантиям безопасности.

Премьер Канады отметил, что основой гарантий безопасности — есть сильные ВСУ. Однако не исключается присутствие на территории Украины войск "коалиции желающих".

"ВСУ должны быть сильными. Очень важно, чтобы были операции по увеличению возможностей защитить страну. Уже сейчас есть 45 тысяч солдат, которые были подготовлены Канадой. И мы будем усиливать этот процесс", — говорит он.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. По его словам, они должны предостерегать Путина от нападения в любое время.

В то же время Владимир Зеленский отреагировал на то, что гарантий безопасности требует Россия. Он не понимает, зачем они ей, ведь именно РФ является страной-агрессором.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
