Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну и уничтожили Украину

Карлсон заявил, что США фактически уничтожили Украину
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты Америки проиграли войну против России и "уничтожили" Украину. Он назвал, кто ею руководил.
Об этом Такер Карлсон сказал в интервью Алексу Джонсу.
Заявление Карлсона относительно войны
Журналист считает, что Украина стала жертвой борьбы США против РФ, которую проиграла Америка.
По его словам, войной руководили:
- Пентагон;
- Госдепартамент;
- ЦРУ.
По словам Карлсона, для США Украина якобы никогда не была "настоящим приоритетом". Он считает, что Америку не беспокоит судьба украинцев.
"Моя обеспокоенность в том, что никто не говорит это вслух, что мы переоцениваем свою силу", — подчеркнул журналист.
Карлсон говорит, что Украина подверглась фактическому уничтожению, а война была вызвана прежде всего духовной враждой к России.
Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк объявила о своей отставке. СМИ сообщили, что причиной стали разногласия с администрацией Трампа.
Ранее лидер Штатов заявил, что видит прогресс в усилиях остановить войну в Украине.
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