Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну и уничтожили Украину

Такер Карлсон. Фото: скриншот

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты Америки проиграли войну против России и "уничтожили" Украину. Он назвал, кто ею руководил.

Об этом Такер Карлсон сказал в интервью Алексу Джонсу.

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Журналист считает, что Украина стала жертвой борьбы США против РФ, которую проиграла Америка.

По его словам, войной руководили:

Пентагон;

Госдепартамент;

ЦРУ.

По словам Карлсона, для США Украина якобы никогда не была "настоящим приоритетом". Он считает, что Америку не беспокоит судьба украинцев.

"Моя обеспокоенность в том, что никто не говорит это вслух, что мы переоцениваем свою силу", — подчеркнул журналист.

Карлсон говорит, что Украина подверглась фактическому уничтожению, а война была вызвана прежде всего духовной враждой к России.

Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк объявила о своей отставке. СМИ сообщили, что причиной стали разногласия с администрацией Трампа.

Ранее лидер Штатов заявил, что видит прогресс в усилиях остановить войну в Украине.