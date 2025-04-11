Такер Карлсон заявив, що США програли війну та знищили Україну

Такер Карлсон. Фото: скриншот

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що Сполучені Штати Америки програли війну проти Росії та "знищили" Україну. Він назвав, хто нею керував.

Про це Такер Карлсон сказав в інтерв’ю Алексу Джонсу.

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Заява Карлсона щодо війни

Журналіст вважає, що Україна стала жертвою боротьби США проти РФ, яку програла Америка.

За його словами, війною керували:

Пентагон;

Держдепартамент;

ЦРУ.

За словами Карлсона, для США Україна нібито ніколи не була "справжнім пріоритетом". Він вважає, що Америку не турбує доля українців.

"Моя стурбованість у тому, що ніхто не каже це в голос, що ми переоцінюємо свою силу", — наголосив журналіст.

Карлсон каже, що Україна зазнала фактичного знищення, а війна була спричинена передусім духовною ворожнечею до Росії.

Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про свою відставку. ЗМІ повідомили, що причиною стали розбіжності з адміністрацією Трампа.

Раніше лідер Штатів заявив, що бачить прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні.