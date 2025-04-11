Такер Карлсон заявив, що США програли війну та знищили Україну

Карлсон заявив, що США фактично знищили Україну
Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що Сполучені Штати Америки програли війну проти Росії та "знищили" Україну. Він назвав, хто нею керував.
Про це Такер Карлсон сказав в інтерв’ю Алексу Джонсу.
Заява Карлсона щодо війни
Журналіст вважає, що Україна стала жертвою боротьби США проти РФ, яку програла Америка.
За його словами, війною керували:
- Пентагон;
- Держдепартамент;
- ЦРУ.
За словами Карлсона, для США Україна нібито ніколи не була "справжнім пріоритетом". Він вважає, що Америку не турбує доля українців.
"Моя стурбованість у тому, що ніхто не каже це в голос, що ми переоцінюємо свою силу", — наголосив журналіст.
Карлсон каже, що Україна зазнала фактичного знищення, а війна була спричинена передусім духовною ворожнечею до Росії.
Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про свою відставку. ЗМІ повідомили, що причиною стали розбіжності з адміністрацією Трампа.
Раніше лідер Штатів заявив, що бачить прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні.
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