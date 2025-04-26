Прощание с Папой Римским — кардинал произнес речь

Погребение Папы Римского Франциска. Фото: Reuters

В субботу, 26 апреля, в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Тысячи людей собрались на площади Святого Петра, где проходит церемония похорон, во время которой кардинал произнес речь.

Об этом информирует "РБК-Украина".

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Прощание с Папой Римским — речь кардинала

Во время церемонии погребения Папы Римского Франциска итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре произнес речь. Во время речи он напомнил, что Папа Франциск постоянно помогал беженцам и бедным.

"Жесты Папы в пользу беженцев были бесчисленны. Он постоянно настаивал на том, чтобы работать в интересах бедных", — сказал итальянский кардинал.

Отметим, что декан коллегии кардиналов Джовани Батиста Ре провел заупокойную мессу по Папе Римскому Франциску на площади Святого Петра.

Заметим, что на похороны прибыли делегации из более 150 стран. Среди присутствующих — президент Владимир Зеленский с первой леди, президент США Дональд Трамп, 46-й президент США Джо Байден и ряд других мировых лидеров.

Ранее мы информировали, что в Ватикане 26 апреля проходит прощание с Папой Римским Франциском.

Также мы сообщали о прибытии лидера Украины Зеленского в Рим.