Прощання з Папою Римським — кардинал виголосив промову

Поховання Папи Римського Франциска. Фото: Reuters

У суботу, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей зібралися на площі Святого Петра, де відбувається церемонія поховання, під час якої кардинал виголосив промову.

Про це інформує "РБК-Україна".

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Прощання з Папою Римським — промова кардинала

Під час церемонії поховання Папи Римського Франциска італійський кардинал Джованні Баттіста Ре виголосив промову. Під час промови він нагадав, що Папа Франциск постійно допомагав біженцям та бідним.

"Жести Папи на користь біженців були незлічені. Він постійно наполягав на тому, щоб працювати в інтересах бідних", — сказав італійський кардинал.

Зазначимо, що декан колегії кардиналів Джовані Батіста Ре провів заупокійну месу за Папою Римським Франциском на площі Святого Петра.

Зауважимо, що на похорон прибули делегації з понад 150 країн. Серед присутніх — президент Володимир Зеленський із першою леді, президент США Дональд Трамп, 46-й президент США Джо Байден та низка інших світових лідерів.

Раніше ми інформували, що у Ватикані 26 квітня відбувається прощання з Папою Римським Франциском.

Також ми повідомляли про прибуття лідера України Зеленського до Риму.