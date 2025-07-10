Мерц призвал Словакию разблокировать санкции против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

В Европейском союзе до сих пор не приняли 18-й пакет санкций против России. Причиной является критическая позиция Словакии, которая не хочет вводить ограничения против страны-агрессора. В связи с этим канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Словакии.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Во время своего выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Словакии с призывом не блокировать новый пакет санкций против государства-агрессора.

По его словам, санкционная политика является ключевым инструментом давления, направленного на то, чтобы заставить противника прекратить войну, которую он ведет против Украины.

"Мы готовим 18-й санкционный пакет ЕС против России. Для его принятия не хватает только одной страны. Я призываю Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь для этого решения", — заявил канцлер Германии.

Напомним, несколько дней назад послы стран ЕС не пришли к согласию относительно пакета санкций против России.

Впрочем, ранее сообщалось, что страны ЕС вроде бы нашли выход, как обойти блок Словакии на санкции.