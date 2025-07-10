Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Канцлер Германии обратился к Словакии о блокировании санкций

Канцлер Германии обратился к Словакии о блокировании санкций

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:10
Мерц призвал Словакию разблокировать санкции против РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

В Европейском союзе до сих пор не приняли 18-й пакет санкций против России. Причиной является критическая позиция Словакии, которая не хочет вводить ограничения против страны-агрессора. В связи с этим канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Словакии.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Мерц призвал Словакию перестать блокировать пакет санкций против России

Во время своего выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Словакии с призывом не блокировать новый пакет санкций против государства-агрессора.

По его словам, санкционная политика является ключевым инструментом давления, направленного на то, чтобы заставить противника прекратить войну, которую он ведет против Украины.

"Мы готовим 18-й санкционный пакет ЕС против России. Для его принятия не хватает только одной страны. Я призываю Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь для этого решения", — заявил канцлер Германии.

Напомним, несколько дней назад послы стран ЕС не пришли к согласию относительно пакета санкций против России.

Впрочем, ранее сообщалось, что страны ЕС вроде бы нашли выход, как обойти блок Словакии на санкции.

санкции против России Европейский союз Германия Словакия война в Украине Фридрих Мерц
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации