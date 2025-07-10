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Канцлер Німеччини звернувся до Словаччини щодо блокування санкцій

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:10
Мерц закликав Словаччину розблокувати санкції проти РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

В Європейському союзі досі не ухвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Причиною є критична позиція Словаччини, яка не хоче запроваджувати обмеження проти країни-агресорки. У зв'язку з цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Словаччини.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Під час свого виступу на Конференції з питань відновлення України у Римі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Словаччини із закликом не блокувати новий пакет санкцій проти держави-агресора.

За його словами, санкційна політика є ключовим інструментом тиску, спрямованого на те, щоб змусити противника припинити війну, яку він веде проти України.

"Ми готуємо 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії. Для його ухвалення бракує лише однієї країни. Я закликаю Словаччину та її прем’єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення", — заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, кілька днів тому посли країн ЄС не дійшли згоди щодо пакету санкцій проти Росії.

Втім раніше повідомлялося, що країни ЄС начебто знайшли вихід, як обійти блок Словаччини на санкції.

санкції проти Росії Європейський союз Німеччина Словаччина війна в Україні Фрідріх Мерц
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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