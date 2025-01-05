Почему федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер планирует уйти с должности

Карл Негаммер. Фото: euronews.com

Карл Негаммер планирует в ближайшие несколько дней покинуть пост федерального канцлера Австрии и председателя Народной партии. Причиной такого решения стал провал коалиционных переговоров.

Об этом канцлер в субботу, 4 января, сообщил в соцсети Х.

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Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) 4 января 2025

Что известно об отставке Карла Негаммера

По словам канцлера Австрии, переговоры длились долго и были честными, однако договориться с Социал-демократической партией Австрии по ключевым вопросам невозможно. Народная партия не готова соглашаться на меры, направленные против льгот и бизнеса, и не хочет вводить новые налоги, поэтому завершает переговоры и не будет продолжать их.

"В ближайшие несколько дней я уйду с должности федерального канцлера, а также лидера Народной партии и буду способствовать упорядоченному переходу. Этот упорядоченный переход особенно важен для меня, потому что я всегда выступал за стабильность в нашей стране и в Народной партии", — подытожил Негаммер.

Напомним, в начале декабря 2024 года Владимир Зеленский встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Париже. Во время этой встречи стороны обсудили перспективы мира в Украине. В частности, Негаммер предложил провести мирные переговоры в Вене.

Также мы сообщали, что Австрия готова в случае необходимости принять новых беженцев из Украины. Сейчас в этой стране находятся около 90 тысяч украинских переселенцев, большинство из которых — женщины с детьми.