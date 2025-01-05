Чому федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер планує піти з посади

Карл Негаммер. Фото: euronews.com

Карл Негаммер планує в найближчі кілька днів залишити посаду федерального канцлера Австрії та голови Народної партії. Причиною такого рішення став провал коаліційних перемовин.

Про це канцлер у суботу, 4 січня, повідомив у соцмережі Х.

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Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025

Що відомо про відставку Карла Негаммера

За словами канцлера Австрії, перемовини тривали довго й були чесними, однак домовитися із Соціал-демократичною партією Австрії щодо ключових питань неможливо. Народна партія не готова погоджуватися на заходи, які спрямовані проти пільг і бізнесу, й не хоче запроваджувати нові податки, тому завершує перемовини й не продовжуватиме їх.

"У найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера, а також лідера народної партії та сприятиму впорядкованому переходу. Цей упорядкований перехід особливо важливий для мене, тому що я завжди виступав за стабільність у нашій країні і в Народній партії", — підсумував Негаммер.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Парижі. Під час цієї зустрічі сторони обговорили перспективи миру в Україні. Зокрема, Негаммер запропонував провести мирні переговори у Відні.

Також ми повідомляли, що Австрія готова в разі необхідності прийняти нових біженців з України. Наразі в цій країні перебуває близько 90 тисяч українських переселенців, більшість із яких — жінки з дітьми.