Официальная презентация телеканала Newsmax Ukraine. Фото: Детектор медиа

Украинский телеканал Newsmax Ukraine 9 ноября временно приостановил тестовые трансляции на своём YouTube-канале. Генеральный продюсер телеканала, журналистка и медиаменеджер Людмила Немиря прокомментировала отсутствие эфира и сообщила, что команда планирует возобновить трансляции во вторник, 10 ноября.

Об этом сообщает "Детектор медіа", передает Новини.LIVE.

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Почему Newsmax Ukraine приостановил вещание

Генеральный продюсер канала Людмила Немиря пояснила, что временный перерыв связан с техническими работами.

"Наши коллеги в разных странах сегодня проводят технический апдейт (обновление. — Ред.) за прошедшую неделю", — сказала Немиря.

Также она подтвердила, что Newsmax Ukraine возобновит вещание 10 ноября.

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Что известно о телеканале Newsmax Ukraine

Американский новостной телеканал Newsmax объявил о запуске украинской редакции 9 февраля 2026 года. Она должна была базироваться в Киеве и создавать собственные новости и программы для аудитории в Украине, Восточной Европе и других странах региона.

Американский телеканал Newsmax основал в 1998 году журналист и медиаменеджер Кристофер Радди. Он остается генеральным директором и мажоритарным владельцем медиа и является другом президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября подписчики рассылки англоязычного издания The Kyiv Independent получили письмо на русском языке с ложным сообщением о том, что Владимир Зеленский якобы объединился с Владимиром Путиным и запустил ядерную боеголовку по Киеву.

Также Новини.LIVE писали о запуске в США круглосуточного канала Trump TV на YouTube. Проект появился в сентябре 2026 года после конфликта Дональда Трампа с американскими СМИ. Тогда журналистам CNN, Politico и MS NOW ограничили доступ, а эти телекомпании перестали снимать и освещать деятельность президента.