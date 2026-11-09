Офіційна презентація телеканалу Newsmax Ukraine. Фото: Детектор медіа

Український телеканал Newsmax Ukraine 9 листопада тимчасово припинив тестові трансляції на своєму YouTube-каналі. Генеральна продюсерка мовника, журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря прокоментувала відсутність ефіру та повідомила, що команда планує повернутися до трансляцій у вівторок, 10 листопада.

Про це повідомляє "Детектор медіа", передає Новини.LIVE.

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Чому Newsmax Ukraine призупинив мовлення

Генеральна продюсерка каналу Людмила Немиря пояснила, що тимчасова перерва пов'язана з технічними роботами.

"Наші колеги в різних країнах сьогодні роблять технічний апдейт (оновлення. — Ред.) за минулий тиждень", — сказала Немиря.

Також вона підтвердила, що Newsmax Ukraine відновить мовлення 10 листопада.

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Що відомо про телеканал Newsmax Ukraine

Американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск української редакції 9 лютого 2026 року. Вона мала базуватися в Києві та створювати власні новини й програми для аудиторії в Україні, Східній Європі та інших країнах регіону.

Американський телеканал Newsmax заснував у 1998 році журналіст і медіаменеджер Крістофер Радді. Він залишається генеральним директором і мажоритарним власником медіа та є другом президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 листопада підписники розсилки англомовного видання The Kyiv Independent отримали лист російською мовою з неправдивим повідомленням про те, що Володимир Зеленський нібито об'єднався з Володимиром Путіним і запустив ядерну боєголовку по Києву.

Також Новини.LIVE писали про запуск у США цілодобового каналу Trump TV на YouTube. Проєкт з'явився у вересні 2026 року після конфлікту Дональда Трампа з американськими медіа. Тоді журналістам CNN, Politico та MS NOW обмежили доступ, а ці телекомпанії припинили знімати та висвітлювати діяльність президента.