Камельчук: Зеленский с фракцией говорили о завершении войны

Владимир Зеленский.

Народный депутат Юрий Камельчук сообщил, что в понедельник, 25 мая, украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". Накануне в СМИ распространяли информацию, что глава государства якобы заявил депутатам, что "горячая фаза" войны может завершиться до ноября.

Об этом эксклюзивно Юрий Камельчук сообщил.

Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа"

По информации Ukraine Context, Украина якобы имеет понимание, как можно достичь договоренностей с Россией по завершению "острой фазы" войны до ноября.

Камельчук подтвердил, что заседание действительно состоялось.

"На самом деле, шанс завершить войну ежегодно связан с усилиями ВСУ. То, как мы достигаем их объектов НПЗ и других, мешаем им зарабатывать, мешаем им заправлять военное вооружение и они становятся более склонными к переговорам", — заявил он.

По его словам, еще одним аспектом положительного прогресса свидетельствует большое количество обмена военнопленными.

"Вспомните предыдущие периоды, как россияне отказывались, задерживали. Сейчас они происходят чаще всего", — говорит нардеп.

Камельчук утверждает, что это сигналы к миру в связи с тем, что это фактически "вершина айсберга". По его словам, если много обменов происходит, то также продолжаются переговоры, результаты которых пока нельзя сообщать.

Кроме того, воины ВСУ эффективно отражают большое количество российских нападений на фронте. Также внутренняя ситуация РФ для диктатора Владимира Путина ухудшилась.

Камельчук заявил, что есть шанс дожать россиян на переговорах в течение шести месяцев.

Детали от Арахамии

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в Telegram сообщил, что на встрече с Зеленским также присутствовали председатель ВРУ Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель ОП Кирилл Буданов и премьер Юлия Свириденко. Стороны говорили о войне, вызовах для экономики и задачах государства на ближайший период.

"Все понимают: следующие шесть месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Наш приоритет — обеспечить устойчивость государственных институтов, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Также должны продолжать делать шаги, которые приближают нас к вступлению в Евросоюз", — подчеркнул Арахамия.

Пост Арахамии.

Как писали Новини.LIVE, глава делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что представители команды президента США Дональда Трампа могут присоединиться к переговорам между Украиной и Россией при условии, если будут видеть возможность достижения целей.

А по информации The Telegraph, Украина стремится привлечь европейских партнеров к переговорному процессу с Россией, в частности восстановить формат Е3 с участием Великобритании, Франции и Германии.