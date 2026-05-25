Камельчук: Зеленський із фракцією говорили про завершення війни

Володимир Зеленський.

Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що у понеділок, 25 травня, український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Напередодні в ЗМІ поширювали інформацію, що глава держави нібито заявив депутатам, що "гаряча фаза" війни може завершитися до листопада.

Юрій Камельчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу"

За інформацією Ukraine Context, Україна нібито має розуміння, як можна досягти домовленостей із Росією щодо завершення "гострої фази" війни до листопада.

Камельчук підтвердив, що засідання справді відбулося.

"Насправді, шанс завершити війну щороку повʼязаний із зусиллями ЗСУ. Те, як ми досягаємо їхніх обʼєктів НПЗ і інших, заважаємо їм заробляти, заважаємо їм заправляти військове озброєння і вони стають більш схильними до перемовин", — заявив він.

За його словами, ще одним аспектом позитивного прогресу свідчить велика кількість обміну військовополоненими.

"Згадайте попередні періоди, як росіяни відмовлялися, затримували. Зараз вони відбуваються найчастіше", — каже нардеп.

Камельчук стверджує, що це сигнали до миру у звʼязку з тим, що це фактично "вершина айсберга". За його словами, якщо багато обмінів відбувається, то також тривають перемовини, результати яких поки не можна повідомляти.

Крім того, воїни ЗСУ ефективно відбивають велику кількість російських нападів на фронті. Також внутрішня ситуація РФ для диктатора Володимира Путіна погіршилася.

Камельчук заявив, що є шанс дотиснути росіян на перемовинах упродовж шести місяців.

Деталі від Арахамії

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у Telegram повідомив, що на зустрічі із Зеленським також були присутні голова ВРУ Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник ОП Кирило Буданов та премʼєр Юлія Свириденко. Сторони говорили про війну, виклики для економіки та завдання держави на найближчий період.

"Усі розуміють: наступні шість місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз", — наголосив Арахамія.

Допис Арахамії.

Як писали Новини.LIVE, голова делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що представники команди президента США Дональда Трампа можуть долучитися до переговорів між Україною та Росією за умови, якщо бачитимуть можливість досягнення цілей.

А за інформацією The Telegraph, Україна прагне залучити європейських партнерів до переговорного процесу з Росією, зокрема відновити формат Е3 за участю Великої Британії, Франції та Німеччини.