Главная Новости дня Калуш накрыло облако едкого дыма после ночного обстрела РФ

Калуш накрыло облако едкого дыма после ночного обстрела РФ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:03
Обстрел Калуша 3 сентября - в городе испортилось качество воздуха
Загрязненный воздух в городе. Иллюстративное фото: Слово и дело

В среду, 3 сентября, Калуш накрыл дым после ночного обстрела российских войск. В воздухе зафиксировали повышенное содержание формальдегида.

Об этом сообщил городской голова Калуша Андрея Найду в Telegram.

В Калуше испортилось качество воздуха

В Калуше после обстрела наблюдается ухудшение качества воздуха.

"После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе", — сообщил мэр.

Следует заметить, что Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины обнародовал ряд рекомендаций и советует придерживаться таких правил безопасности:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
  • проводить частую влажную уборку;
  • после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Отмечается, что соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Напомним, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник после ночной российской атаки. Огонь охватил складские помещения сразу в трех очагах общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.

В ночь на 3 сентября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, использовав сотни дронов и ракеты воздушного и морского базирования.

воздух взрыв обстрелы Ивано-Франковская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
