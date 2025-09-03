Обстрел Калуша 3 сентября - в городе испортилось качество воздуха

Калуш накрыло облако едкого дыма после ночного обстрела РФ
В среду, 3 сентября, Калуш накрыл дым после ночного обстрела российских войск. В воздухе зафиксировали повышенное содержание формальдегида.
Об этом сообщил городской голова Калуша Андрея Найду в Telegram.
В Калуше испортилось качество воздуха
В Калуше после обстрела наблюдается ухудшение качества воздуха.
"После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе", — сообщил мэр.
Следует заметить, что Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины обнародовал ряд рекомендаций и советует придерживаться таких правил безопасности:
- закрывать окна и двери в помещениях;
- ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить достаточное количество воды;
- использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
- проводить частую влажную уборку;
- после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
- промывать нос солевым раствором;
- избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.
Отмечается, что соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.
Напомним, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник после ночной российской атаки. Огонь охватил складские помещения сразу в трех очагах общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.
В ночь на 3 сентября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, использовав сотни дронов и ракеты воздушного и морского базирования.
