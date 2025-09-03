Відео
Головна Новини дня Масований обстріл України — скільки дронів та ракет збила ППО

Масований обстріл України — скільки дронів та ракет збила ППО

Дата публікації: 3 вересня 2025 10:05
Україна відбила масовану атаку 3 вересня — скільки цілей знешкодили
Військовослужбовці мобільної вогневої бригади ПС ЗСУ. Фото: Командуванння ПС ЗСУ

У ніч проти 3 вересня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, використавши сотні дронів та ракети повітряного і морського базування. Атака почалася фактично з 16:00 2 вересня і тривала аж до ранку наступного дня. Впродовж цього часу в українському небі було зафіксовано 526 цілей. 

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ

Чим атакувала Росія Україну в ніч проти 3 вересня

Загалом Росія застосувала 502 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори, які були запущені з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Також ворог атакував 16 крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря та вісьмома ракетами Х-101, випущеними з районів Саратовської області й Краснодарського краю.

Завдяки злагодженій роботі ПС ЗСУ вдалося знищити або подавити 451 ворожу ціль: 430 дронів Shahed та їхніх імітаторів, 14 "Калібрів" і сім ракет Х-101.

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Попри значні результати ППО, по Україні було зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних дронів у 14 населених пунктах. Уламки збитих цілей також впали в кількох районах.

Нагадаємо, через підліт повітряних цілей до кордонів, у Польщі підняли в небо літаки.

Також в Харківській області повідомили про наслідки атаки

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
