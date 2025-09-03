Украина отразила массированную атаку 3 сентября — сколько целей обезвредили

Военнослужащие мобильной огневой бригады ПС ВСУ. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 3 сентября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, использовав сотни дронов и ракеты воздушного и морского базирования. Атака началась фактически с 16:00 2 сентября и продолжалась вплоть до утра следующего дня. В течение этого времени в украинском небе было зафиксировано 526 целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В целом Россия применила 502 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, которые были запущены с территории России и временно оккупированного Крыма. Также враг атаковал 16 крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря и восемью ракетами Х-101, выпущенными из районов Саратовской области и Краснодарского края.

Благодаря слаженной работе ВС ВСУ удалось уничтожить или подавить 451 вражескую цель: 430 дронов Shahed и их имитаторов, 14 "Калибров" и семь ракет Х-101.

Статистика сбития. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на значительные результаты ПВО, по Украине было зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных дронов в 14 населенных пунктах. Обломки сбитых целей также упали в нескольких районах.

Напомним, из-за подлета воздушных целей к границам, в Польше подняли в небо самолеты.

Также в Харьковской области сообщили о последствиях атаки.