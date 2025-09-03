Обстріл Калуша 3 вересня - у місті зіпсувалась якість повітря

Забруднене повітря у місті. Ілюстративне фото: Слово і діло

У середу, 3 вересня, Калуш накрив дим після нічного обстрілу російських військ. У повітрі зафіксували підвищений вміст формальдегіду.

Про це повідомив міський голова Калуша Андрія Найду у Telegram.

Реклама

Читайте також:

У Калуші зіпсувалась якість повітря

У Калуші після обстрілу спостерігається погіршення якості повітря.

"Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі", — повідомив мер.

Слід зауважити, що Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України оприлюднив низку рекомендацій і радить дотримуватися таких правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Зазначається, що дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла після нічної російської атаки. Вогонь охопив складські приміщення одразу у трьох осередках загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів.

У ніч проти 3 вересня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, використавши сотні дронів та ракети повітряного і морського базування.