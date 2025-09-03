Обстріл Калуша 3 вересня - у місті зіпсувалась якість повітря

Калуш накрила хмара їдкого диму після нічного обстрілу РФ
У середу, 3 вересня, Калуш накрив дим після нічного обстрілу російських військ. У повітрі зафіксували підвищений вміст формальдегіду.
Про це повідомив міський голова Калуша Андрія Найду у Telegram.
У Калуші зіпсувалась якість повітря
У Калуші після обстрілу спостерігається погіршення якості повітря.
"Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі", — повідомив мер.
Слід зауважити, що Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України оприлюднив низку рекомендацій і радить дотримуватися таких правил безпеки:
- зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
- обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
- проводити часте вологе прибирання;
- після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
- промивати ніс сольовим розчином;
- уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
Зазначається, що дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.
Нагадаємо, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла після нічної російської атаки. Вогонь охопив складські приміщення одразу у трьох осередках загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів.
У ніч проти 3 вересня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, використавши сотні дронів та ракети повітряного і морського базування.
Читайте Новини.LIVE!