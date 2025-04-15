Каллас призвала европейских лидеров не ехать на парад в Москву 9 мая

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia

Главный дипломат ЕС Кая Каллас обратилась к европейским лидерам с призывом не ехать в Москву 9 мая на военные празднования. Наоборот, она призвала чаще посещать Киев.

Об этом сообщает Politico.

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Что сказала Каллас

"То, что также было очень четко обсуждено и сказано различными государствами-членами (ЕС – ред.), так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято всерьез европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", — сказала Каллас журналистам в Люксембурге после встречи глав МИД.

Она подчеркнула, что Евросоюз не хочет, чтобы любой потенциальный член ЕС присоединился к празднованию 9 мая в Москве. Вместо этого Каллас призвала чаще посещать Киев, чтобы показать солидарность и поддержку Украине.

Politico отметило, что по данным росСМИ, российский диктатор Владимир Путин пригласил посетить 9 мая лидеров Китая, Индии, Бразилии, а также Словакии и Сербии.

Напомним, глава МИД Латвии Байбу Браже вчера тоже сообщила, что ЕС призвал стран-кандидаты воздержаться от участия на параде 9 мая в Москве, иначе после этого могут быть санкции.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза посетить Киев 9 мая.