Каллас закликала європейських лідерів не їхати на парад до Москви 9 травня

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Фото: European Parliament, Wikimedia

Головний дипломат ЄС Кая Каллас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви 9 травня на військові святкування. Навпаки, вона закликала частіше відвідувати Київ.

Про це повідомляє Politico.

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Що сказала Каллас

"Те, що також було дуже чітко обговорено і сказано різними державами-членами (ЄС - ред.), так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві буде сприйнята серйозно європейською стороною, з огляду на те, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі", — сказала Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі глав МЗС.

Вона наголосила, що Євросоюз не хоче, щоб будь-який потенційний член ЄС приєднався до святкування 9 травня в Москві. Натомість Каллас закликала частіше відвідувати Київ, щоб показати солідарність і підтримку Україні.

Politico зазначило, що за даними росЗМІ, російський диктатор Володимир Путін запросив відвідати 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії.

Нагадаємо, глава МЗС Латвії Байбу Браже вчора теж повідомила, що ЄС закликав країн-кандидатів утриматися від участі на параді 9 травня в Москві, інакше після цього можуть бути санкції.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу відвідати Київ 9 травня.