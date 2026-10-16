Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом второго дня заседания Европейского совета заявила, что у Европейского Союза в настоящее время нет возможности быстро найти альтернативу спутниковой связи Starlink. Однако стремится ускорить развитие собственных оборонных возможностей.

Об этом она заявила 16 октября в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Сможет ли ЕС быстро заменить Starlink

Кая Каллас заявила, что в настоящее время Европа не способна быстро обеспечить полноценную замену возможностям спутниковой связи Starlink. Именно поэтому во время заседания Европейского совета участники также обсуждают вопросы оборонной готовности ЕС.

"Что касается Starlink, то в краткосрочной перспективе Европа не может заменить эту возможность. Поэтому сегодня мы также проводим дискуссию об оборонной готовности", — сказала она.

ЕС планирует устранить пробелы в обороне

Глава дипломатического ведомства Евросоюза сообщила, что Европейское оборонное агентство уже определило критически важные оборонные возможности, которых не хватает странам объединения.

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Главная задача — как можно быстрее реализовать необходимые решения и укрепить европейскую безопасность.

"Теперь вопрос внедрения, и нам нужно делать это как можно быстрее, потому что эти возможности нужны нам самим", — добавила Каллас.

Мы писали, что в Украине в настоящее время возникли трудности из-за ограничения скорости работы Starlink. Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал это во время встречи в Брюсселе. По его словам, это существенно влияет на работу украинской армии. Отдельно он отметил, что Украина не использовала эту спутниковую связь для нанесения ударов по РФ.

Новини.LIVE сообщали, что ограничение скорости "военного пакета" Starlink в Украине было инициировано в Белом доме США. Starshield имеет огромное значение, в частности, для работы украинских дронов-перехватчиков.