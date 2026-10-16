Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком другого дня засідання Європейської ради заявила, що Європейський Союз наразі не має можливості швидко знайти альтернативу супутниковому зв’язку Starlink. Проте прагне прискорити розвиток власних оборонних можливостей.

Про це вона заявила 16 жовтня, в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Чи зможе ЄС швидко замінити Starlink

Кая Каллас заявила, що наразі Європа не здатна швидко забезпечити повноцінну заміну можливостям супутникового зв’язку Starlink. Саме тому під час засідання Європейської ради учасники також обговорюють питання оборонної готовності ЄС.

"Що стосується Starlink, то в короткостроковій перспективі Європа не може замінити цю можливість. Тому сьогодні ми також проводимо дискусію про оборонну готовність", — сказала вона.

ЄС планує усунути прогалини в обороні

Глава дипломатії Євросоюзу повідомила, що Європейське оборонне агентство вже визначило критично важливі оборонні спроможності, яких бракує країнам об’єднання.

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Головне завдання — якнайшвидша реалізація необхідних рішень та посилення європейської безпеки.

"Тепер питання впровадження, і нам треба робити це якомога швидше, бо ці спроможності потрібні нам самим", — додала Каллас.

Ми писали, що в Україні наразі виникли труднощі через обмеження швидкості роботи Starlink. Глава держави Володимир Зеленський прокоментував це під час зустрічі в Брюсселі. За його словами, це неабияк впливає на роботу українського війська. Окремо він зазначив, що Україна не використовувала цей супутниковий зв'язок для ударів по РФ.

Новини.LIVE інформували, що обмеження швидкості "військового пакету" Starlink в Україні ініціювалось в Білому домі США. Starshield неабияк важливе, зокрема для роботи українських дронів-перехоплювачів.