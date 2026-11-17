Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. Фото: Reuters

По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, из-за войны Украина стала самой заминированной страной в мире. В то же время ЕС остается крупнейшим финансовым донором в сфере гуманитарного разминирования.

Об этом главная дипломатка ЕС сообщила перед началом Конференции по противоминной деятельности в Украине, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявила Каллас о минном загрязнении Украины

По словам Каллас, масштабы загрязнения украинских земель минами требуют значительных усилий со стороны международных партнеров. Европейский Союз, со своей стороны, продолжает поддерживать гуманитарные миссии по разминированию и остается их крупнейшим финансовым донором.

Что известно о конференции по разминированию Украины

Конференция UMAC 2026 проходит в Брюсселе с 16 по 18 ноября. Мероприятие организуют Европейский Союз и Украина в партнерстве с Бельгией.

В конференции принимают участие международные партнеры, работающие над ускорением гуманитарного разминирования и восстановлением безопасной жизни в Украине. Одна из главных задач — объединить усилия для очистки загрязненных территорий и возвращения их к безопасному использованию.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала украинскую армию одной из самых боеспособных и лучше всего оснащенных в Европе. Она подчеркнула, что ВСУ уже играют важную роль в обеспечении безопасности европейских стран.

Также Новини.LIVE писали, что Кая Каллас обвинила Россию в использовании переговоров для затягивания войны. По её словам, Москва постоянно выдвигает новые требования, а ЕС настаивает на прекращении огня и выводе российских войск.