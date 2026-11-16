Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Фото: Reuters

Украина обладает одной из самых боеспособных и лучше всего оснащенных армий, которая уже играет важную роль в обеспечении безопасности Европы. Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас.

Такое мнение она высказала на пресс-конференции в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Каллас заявила о важной роли Украины в безопасности Европы

Дипломат отметила, что архитектура безопасности Европы опиралась на ряд соглашений, включая Будапештский меморандум, которые Россия нарушила:

"Что касается архитектуры безопасности: если вспомнить соглашения, которые лежали в основе европейской архитектуры безопасности, — кстати, Россия также была стороной этих соглашений, — в частности, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию или Будапештский меморандум, то увидим, что у нас есть ряд договоренностей. Проблема не в самих соглашениях и не в том, какое место в этой системе занимает Украина. Проблема в том, что Россия нарушает эти соглашения и не соблюдает их".

Отдельно Каллас прокомментировала дискуссии о возможном членстве Украины в НАТО после завершения войны. Она отметила, что украинская армия уже сейчас вносит вклад в защиту Европы, а дальнейшее развитие системы безопасности будет зависеть от хода событий.

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Дипломат также добавила, что пока Россия не прекращает атаки на Украину и продолжает убивать людей, разговоры о новой системе безопасности не могут быть приоритетом. Она также предупредила, что информацию, появляющуюся в ходе таких обсуждений, Москва может использовать против Украины и её партнёров.

Как сообщали Новини.LIVE, Каллас заявила, что Россия использует выдвижение многочисленных требований и постоянное добавление новых условий в качестве тактики затягивания переговоров. Она также раскритиковала попытки Москвы переложить на Европу ответственность за поиск предложений.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время встречи с Каей Каллас обсудил потребности государства в экстренной зимней помощи. В частности, речь шла о поддержке для противодействия российским атакам в преддверии холодного сезона.