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Європа має вчитися в України: Каллас про ЗСУ

Ua ru
16 листопада 2026 21:19
Каллас назвала українську армію найбоєздатнішою в Європі Reuters
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Фото: Reuters

Україна має одну з найбоєздатніших і найкраще оснащених армій, яка вже відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки Європи. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас.

Таку думку вона висловила на пресконференції в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Каллас заявила про важливу роль України в безпеці Європи

Дипломатка зазначила, що архітектура безпеки Європи трималася на низці угод, включно з Будапештським меморандумом, які Росія порушила:

"Щодо архітектури безпеки: якщо згадати угоди, які були основою європейської архітектури безпеки, — до речі, Росія також була стороною цих угод, — зокрема Гельсінський заключний акт, Паризьку хартію чи Будапештський меморандум, то побачимо, що в нас є низка домовленостей. Проблема не в самих угодах і не в тому, яке місце в цій системі посідає Україна. Проблема в тому, що Росія порушує ці угоди й не дотримується їх".

Окремо Каллас прокоментувала дискусії про можливе членство України в НАТО після завершення війни. Вона зазначила, що українська армія вже зараз робить внесок у захист Європи, а подальший розвиток безпекової системи залежатиме від перебігу подій.

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Дипломатка також додала, що поки Росія не припиняє атак на Україну та продовжує вбивати людей, розмови про нову систему безпеки не можуть бути пріоритетом. Вона також застерегла, що інформацію, яка з’являється під час таких обговорень, Москва може використати проти України та її партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Каллас заявила, що Росія використовує висування численних вимог і постійне додавання нових умов як тактику затягування переговорів. Вона також розкритикувала спроби Москви перекласти на Європу відповідальність за пошук пропозицій.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі з Каєю Каллас обговорив потреби держави в екстреній зимовій допомозі. Зокрема, йшлося про підтримку для протидії російським атакам напередодні холодного сезону.

Європа безпека війна в Україні Кая Каллас Росія дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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