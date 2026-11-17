Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас. Фото: Reuters

За словами високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, через війну Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Водночас ЄС залишається найбільшим фінансовим донором гуманітарного розмінування.

Про це головна дипломатка ЄС повідомила перед початком Конференції з протимінної діяльності в Україні, інформує Новини.LIVE.

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Що заявила Каллас про мінне забруднення України

За словами Каллас, масштаби забруднення українських земель мінами потребують значних зусиль міжнародних партнерів. Європейський Союз, зі свого боку, продовжує підтримувати гуманітарні місії з розмінування та залишається їхнім найбільшим фінансовим донором.

Що відомо про конференцію з розмінування України

Конференція UMAC 2026 проходить у Брюсселі з 16 до 18 листопада. Захід організовують Європейський Союз та Україна у партнерстві з Бельгією.

У конференції беруть участь міжнародні партнери, які працюють над прискоренням гуманітарного розмінування та відновленням безпечного життя в Україні. Одне з головних завдань — об'єднати зусилля для очищення забруднених територій і повернення їх до безпечного використання.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що висока представниця ЄС Кая Каллас назвала українську армію однією з найбоєздатніших і найкраще оснащених у Європі. Вона наголосила, що ЗСУ вже відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки європейських країн.

Також Новини.LIVE писали, що Кая Каллас звинуватила Росію у використанні переговорів для затягування війни. За її словами, Москва постійно висуває нові вимоги, а ЄС наполягає на припиненні вогню та виведенні російських військ.