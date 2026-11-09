Высокий представитель Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что у Европы уже есть система международных соглашений, гарантирующих уважение суверенитета и территориальной целостности государств. По её словам, проблема заключается в том, что РФ подписывает эти соглашения, но не соблюдает их.

Об этом Кая Каллас заявила представителям иностранных СМИ, передает Новини.LIVE.

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Каллас заявила, что Россия не соблюдает подписанные соглашения

Главный дипломат ЕС прокомментировала настойчивые требования России создать новую модель безопасности в Европе. По словам Каллас, на данный момент существует как минимум 30 международных соглашений. Российская сторона подписывает соглашения, но не берет на себя ответственность за их соблюдение.

"У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Я насчитала не менее 30 международных соглашений, в которых Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность. А в отношении Украины таких соглашений у нас несколько… Проблема в том, что Россия не соблюдает эти соглашения", — сказала она.

Она также напомнила о нарушении Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от собственного ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России и других государств. Кая Каллас подчеркнула, что сейчас следует сосредоточиться на выполнении российской стороной обязательств, которые она уже взяла на себя.

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