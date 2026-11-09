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Головна Новини дня Каллас: Росія не дотримується угод, які підписує

Каллас: Росія не дотримується угод, які підписує

Ua ru
9 листопада 2026 22:27
Каллас про нову архітектуру безпеки: Росія не дотримується угод Reuters
Висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа вже має систему міжнародних угод, які гарантують повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав. За її словами, проблемою є те, що РФ ці угоди підписує, але не дотримується їх.

Про це заявила Кая Каллас представникам іноземних медіа, передає Новини.LIVE.

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Каллас заявила, що Росія не дотримується підписаних угод

Головна дипломатка ЄС прокоментувала наполягання Росії створити нову модель безпеки в Європі. За словами Каллас, наразі є мінімум 30 міжнародних домовленостей. Російська сторона підписує угоди, але не бере на себе відповідальність дотримуватись їх.

"У нас уже є європейська архітектура безпеки. Я нарахувала щонайменше 30 міжнародних угод, де Росія взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність. А щодо України таких угод у нас кілька… Проблема в тому, що Росія не дотримується цих угод", — сказала вона.

Вона також нагадала про порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від власної ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Росії та інших держав. Кая Каллас наголосила, що наразі слід сконцентруватись на виконанні російською стороною зобов'язань, які вона вже має.

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Ми писали, що за словами очільника МЗС РФ Лаврова, головною темою майбутніх перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада стане безпека Росії, України та "загалом безпеки в цьому регіоні". До переговорів мають долучитись представники Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Новини.LIVE інформували, що спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф проконсультуються з європейськими партнерами перед початком перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада. Будуть залучені представники України, Європейського Союзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Європейський союз договір війна в Україні Кая Каллас Росія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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