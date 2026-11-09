Висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа вже має систему міжнародних угод, які гарантують повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав. За її словами, проблемою є те, що РФ ці угоди підписує, але не дотримується їх.

Про це заявила Кая Каллас представникам іноземних медіа, передає Новини.LIVE.

Реклама

Каллас заявила, що Росія не дотримується підписаних угод

Головна дипломатка ЄС прокоментувала наполягання Росії створити нову модель безпеки в Європі. За словами Каллас, наразі є мінімум 30 міжнародних домовленостей. Російська сторона підписує угоди, але не бере на себе відповідальність дотримуватись їх.

"У нас уже є європейська архітектура безпеки. Я нарахувала щонайменше 30 міжнародних угод, де Росія взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність. А щодо України таких угод у нас кілька… Проблема в тому, що Росія не дотримується цих угод", — сказала вона.

Вона також нагадала про порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від власної ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Росії та інших держав. Кая Каллас наголосила, що наразі слід сконцентруватись на виконанні російською стороною зобов'язань, які вона вже має.

Читайте також:

Ми писали, що за словами очільника МЗС РФ Лаврова, головною темою майбутніх перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада стане безпека Росії, України та "загалом безпеки в цьому регіоні". До переговорів мають долучитись представники Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Новини.LIVE інформували, що спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф проконсультуються з європейськими партнерами перед початком перемовин в Абу-Дабі 10-11 листопада. Будуть залучені представники України, Європейського Союзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.