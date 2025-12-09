Кайя Каллас отреагировала на критику Трампа

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас ответила на критику лидера США Дональда Трампа в сторону Европейского Союза. Она отметила, что заявления Америки против ЕС являются "провокацией".

Об этом информирует The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Каллас о критике Трампа в сторону Евросоюза

Кая Каллас ответила на вопросы законодателей ЕС относительно внешней политики, в частности относительно недавнего очевидного антиевропейского поворота в США.

Поэтому, отвечая на различные обвинения относительно якобы антидемократического характера ЕС, в частности на лавину постов миллиардера Илона Маска, чиновница сказала, что ЕС "должен быть более уверенным в себе". Она отметила, что эта критика "не соответствует действительности".

"Мне кажется, что это сделано как провокация, чтобы мы отреагировали", — считает Каллас.

Кроме того, она предупреждает, что "в политике, если вы начинаете обсуждать вещи, которые, как вы знаете, не являются правдой, вы на самом деле случайно легитимизируете их".

"Мы знаем, что это абсурд, это неправда, что они говорят о Европейском Союзе. Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, в Россию, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, где X или Twitter, как мы его знаем, фактически также запрещен", — подчеркнула Каллас.

Каллас о мирных переговорах с Россией

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предостерегает от "попадания в российские ловушки" на мирных переговорах по Украине.

Отвечая на очередные вопросы законодателей ЕС в Брюсселе, Каллас предостерегла европейские страны от того, чтобы они "попадали в российские ловушки", пытаясь любой ценой под давлением США достичь мирного урегулирования.

Каллас отмечает: "Москва только делает вид, что хочет мирных переговоров, тогда как все продолжают оказывать все большее давление на Украину, иначе Россия не сядет за стол переговоров, и тогда вы получаете базовый уровень, когда Украина согласилась пойти на уступки, а Россия — нет, и это базовый уровень, который может только ухудшиться".

"Вот почему мы имеем эту очень-очень четкую позицию, что мы не должны попадать в эти ловушки, и у нас есть четкие моменты, которые мы хотим увидеть от России перед переговорами, — пояснила чиновница.

Кроме того, она добавила, что европейцам следует продемонстрировать больше "уверенности в себе", поскольку "для того, чтобы любой мирный план сработал, ему нужны европейцы".

"Вы можете соглашаться с чем угодно, но если европейцы или украинцы с этим не соглашаются, то это просто не работает", — подчеркнула Каллас.

Напомним, что Трамп раскритиковал Европейский Союз и заявил о сильной позиции России.

Также лидер США заявил, что Европа движется "плохим путем".