Україна
Каллас різко відповіла на критику Трампа в бік ЄС

Каллас різко відповіла на критику Трампа в бік ЄС

Дата публікації: 9 грудня 2025 14:17
Кая Каллас відреагувала на критику Трампа
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відповіла на критику лідера США Дональда Трампа у бік Європейського Союзу. Вона зазначила, що заяви Америки проти ЄС є "провокацією".

Про це інформує The Guardian.

Каллас про критику Трампа у бік Євросоюзу

Кая Каллас відповіла на запитання законодавців ЄС щодо зовнішньої політики, зокрема щодо нещодавнього очевидного антиєвропейського повороту в США.

Відтак, відповідаючи на різні звинувачення щодо нібито антидемократичного характеру ЄС, зокрема на лавину постів мільярдера Ілона Маска, посадовиця сказала, що ЄС "повинен бути більш впевненим у собі". Вона зазначила, що ця критика "не відповідає дійсності".

"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували", — вважає Каллас.

Крім того, вона попереджає, що "в політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви насправді випадково легітимізуєте їх".

"Ми знаємо, що це абсурд, це неправда, що вони говорять про Європейський Союз. Критика щодо свобод тут має бути спрямована в іншому напрямку. Можливо, до Росії, де заборонено інакомислення, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де X або Twitter, як ми його знаємо, фактично також заборонений", — наголосила Каллас.

Каллас про мирні переговори з Росією

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас застерігає від "попадання в російські пастки" на мирних переговорах щодо України.

Відповідаючи на чергові запитання законодавців ЄС у Брюсселі, Каллас застерегла європейські країни від того, щоб вони "потрапляли в російські пастки", намагаючись за будь-яку ціну під тиском США досягти мирного врегулювання. 

Каллас зазначає: "Москва лише вдає, що хоче мирних переговорів, тоді як усі продовжують чинити дедалі більший тиск на Україну, бо інакше Росія не сяде за стіл переговорів, і тоді ви отримуєте базовий рівень, коли Україна погодилася піти на поступки, а Росія — ні, і це базовий рівень, який може тільки погіршитися"

"Ось чому ми маємо цю дуже-дуже чітку позицію, що ми не повинні потрапляти в ці пастки, і в нас є чіткі моменти, які ми хочемо побачити від Росії перед переговорами, — пояснила посадовиця.

Крім того, вона додала, що європейцям слід продемонструвати більше "впевненості в собі", оскільки "для того, щоб будь-який мирний план спрацював, йому потрібні європейці".

"Ви можете погоджуватися з чим завгодно, але якщо європейці чи українці з цим не погоджуються, то це просто не працює", — наголосила Каллас.

Нагадаємо, що Трамп розкритикував Європейський Союз та заявив про сильну позицію Росії.

Також лідер США заявив, що Європа рухається "поганим шляхом".

Європейський союз США Дональд Трамп Європа війна в Україні Кая Каллас
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
