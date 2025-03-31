Россия препятствует мирным усилиям и уклоняется от них - Каллас о перемирии в Украине

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас. Фото: скриншот

В понедельник, 31 марта, исполняется три недели, как Украина согласилась на прекращение огня. С тех пор Россия препятствует мирным усилиям и уклоняется от них.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас в Мадриде перед встречей G5+ на уровне министров европейской безопасности и Украины.

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Каллас перед встречей G5+ подчеркнула, что ситуация в Украине остается одним из ключевых вопросов для Европы.

"У нас есть много вопросов для обсуждения, и прежде всего это Украина. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь ей. А также какой должна быть европейская роль в мирном процессе", — сказала она.

Высокая представительница ЕС отметила, что несмотря на готовность Украины к прекращению огня, Россия не делает реальных шагов к миру и продолжает затягивать процесс.

"Мы видим, что прошло уже три недели с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня. Но три недели спустя Россия все еще не согласилась. Россия играет в игры и на самом деле не хочет мира. Поэтому вопрос в том, как мы можем усилить давление на Россию", — добавила Каллас.

Политик подчеркнула необходимость укрепления европейской обороны и отметила важность единства.

"Мы также обсудим нашу собственную оборону. Что еще мы можем сделать, чтобы использовать имеющиеся у нас инструменты для укрепления нашей безопасности. А наш самый сильный инструмент — это единство. Поэтому мы должны работать над этим как Европа, сталкиваясь с угрозами, стоящими перед нами", — подытожила Каллас.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право не выполнять "мораторий на обстрелы энергетики".

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "тишина" на море и в энергетике не работает.