Росія перешкоджає мирним зусиллям і ухиляється від них — Каллас про перемир'я в Україні

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас. Фото: скриншот

У понеділок, 31 березня, минає три тижні, як Україна погодилася на припинення вогню. Відтоді Росія перешкоджає мирним зусиллям і ухиляється від них.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у Мадриді перед зустріччю G5+ на рівні міністрів європейської безпеки та України.

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Каллас перед зустріччю G5+ наголосила, що ситуація в Україні залишається одним із ключових питань для Європи.

"Ми маємо багато питань для обговорення, і передусім це Україна. Що ще ми можемо зробити, щоб допомогти їй. А також якою має бути європейська роль у мирному процесі", — сказала вона.

Висока представниця ЄС зазначила, що попри готовність України до припинення вогню, Росія не робить реальних кроків до миру і продовжує затягувати процес.

Ми бачимо, що минуло вже три тижні з моменту, коли Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Але три тижні потому Росія все ще не погодилася. Росія грає в ігри і насправді не хоче миру. Тож питання в тому, як ми можемо посилити тиск на Росію", — додала Каллас.

Політикиня наголосила на необхідності зміцнення європейської оборони і відзначила важливість єдності.

"Ми також обговоримо нашу власну оборону. Що ще ми можемо зробити, щоб використовувати наявні у нас інструменти для зміцнення нашої безпеки. А наш найсильніший інструмент — це єдність. Тому ми маємо працювати над цим як Європа, стикаючись із загрозами, що постають перед нами", — підсумувала Каллас.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія має право не виконувати "мораторій на обстріли енергетики".

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що "тиша" на морі та в енергетиці не працює.