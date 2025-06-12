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Каллас обсудила с Келлогом усиление давления на Россию — детали

12 июня 2025 01:18
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Кайя Каллас поговорила с Китом Келлогом — подробности
Встреча спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога и вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас. Фото: x.com/kajakallas
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас провела встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в среду, 11 июня. В частности, политики говорили об усилении давления на Россию с целью окончания войны.

Об этом Кая Каллас написала в соцсети Х.

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Встреча Кайи Каллас и Кита Келлога. Фото: x.com/kajakallas

Встреча Каллас и Келлога

Вице-президент подчеркнула, что к миру должны стремиться обе стороны, однако Россия не проявляет готовности к прекращению огня.

Про що домовилися Каллас і Келлог
Кайя Каллас и Кит Келлог. Фото: x.com/kajakallas

"Единственный способ заставить Россию серьезно вести переговоры — это усилить давление. На моей встрече с Китом Келлогом мы обсуждали совместную работу с целью прекращения войны России", — отметила вице-президент.

Каллас обсудила с Келлогом усиление давления на Россию — детали - фото 3
Скриншот поста Каллас в Х. Колаж Новини.LIVE

Напомним, что недавно ЕС принял 17-й пакет санкций против России. В частности, под ограничения попали 200 кораблей теневого флота РФ. Сейчас Европейский союз занимается подготовкой нового пакета санкций, и уже известно, что в него войдет.

Также мы сообщали, что в среду, 11 июня, в Одессе состоялся саммит Украина — Юго-Восточная Европа, на который прибыли представители ряда стран ЕС. Участники обсудили дальнейшее сотрудничество с Украиной и прекращение войны, которую развязала Россия.

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