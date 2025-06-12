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Каллас обговорила з Келлогом посилення тиску на Росію — деталі

12 червня 2025 01:18
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Кая Каллас поговорила з Кітом Келлогом — подробиці
Зустріч спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога й віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас. Фото: x.com/kajakallas
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас провела зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у середу, 11 червня. Зокрема, політики говорили про посилення тиску на Росію з метою закінчення війни. 

Про це Кая Каллас написала в соцмережі Х.

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Зустріч Каї Каллас та Кіта Келлога. Фото: x.com/kajakallas

Зустріч Каллас і Келлога

Віцепрезидентка наголосила, що до миру мають прагнути обидві сторони, однак Росія не виявляє готовності до припинення вогню.

Про що домовилися Каллас і Келлог
Кая Каллас та Кіт Келлог. Фото: x.com/kajakallas

"Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск. На моїй зустрічі з Кітом Келлогом ми обговорювали спільну роботу з метою припинення війни Росії", — зазначила віцепрезидентка.

Каллас обговорила з Келлогом посилення тиску на Росію — деталі - фото 3
Скриншот допису Каллас в Х. Колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили 200 кораблів тіньового флоту РФ. Зараз Європейський союз займається підготовкою нового пакета санкцій і вже відомо, що до нього увійде.

Також ми повідомляли, що в середу, 11 червня, в Одесі відбувся саміт Україна — Південно-Східна Європа, на який прибули представники низки країн ЄС. Учасники обговорили подальшу співпрацю з Україною та припинення війни, яку розв'язала Росія.

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